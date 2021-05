Quanto guadagna Khaby Lame su TikTok

31 Maggio 2021 – 14:29

Il tiktoker ventunenne di Chivasso può già guadagnare parecchio dai contenuti che pubblica. I gestori dell’app infatti non hanno riferito con precisione quanto corrispondono ai singoli creator per la loro opera all’interno dell’app, ma i compensi sono tutti elargiti in rapporto al numero di visualizzazioni che i video riescono ad attirare.Continua a leggere



Il tiktoker ventunenne di Chivasso può già guadagnare parecchio dai contenuti che pubblica. I gestori dell’app infatti non hanno riferito con precisione quanto corrispondono ai singoli creator per la loro opera all’interno dell’app, ma i compensi sono tutti elargiti in rapporto al numero di visualizzazioni che i

Continua a leggere Il tiktoker ventunenne di Chivasso può già guadagnare parecchio dai contenuti che pubblica. I gestori dell’app infatti non hanno riferito con precisione quanto corrispondono ai singoli creator per la loro opera all’interno dell’app, ma i compensi sono tutti elargiti in rapporto al numero di visualizzazioni che i video riescono ad attirare.

Fonte: Fanpage Tech