Logitech StreamCam: la miglior webcam per live streaming in offerta (-28%)

31 Maggio 2021 – 19:50

Va in offerta su Amazon la Logitech StreamCam, la miglior webcam per trasmissioni live con USB-C e risoluzione FullHD fino a 60 fps.

