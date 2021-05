Tutti i nuovi notebook e computer presentati da Acer

30 Maggio 2021 – 12:24

(Foto: Acer)Tante novità per Acer che ha rinfrescato i cataloghi di notebook e computer fissi oltre a presentare nuovi monitor e iniziative che coinvolgono l’azienda. Ecco tutti i prodotti ufficializzati con caratteristiche salienti e relativi prezzi.

ConceptD 16 e l’aggiornamento dei processori

(Foto: Acer)I modelli ConceptD sono stati aggiornati con gli ultimi processori Intel Core Serie H di undicesima generazione e schede grafiche Nvidia GeForce Rtx Serie 30, inoltre, è supportato l’ecosistema Nvidia Studio.

Si parte con ConceptD 3 (1299 euro) e ConceptD 3 Ezel (da 1499 euro) dal design convertibile entrambi con processori Intel Core i7 con clock a 4.6 GHz e scheda Nvidia T1200. Si sale con ConceptD 5 (da 2199 euro) con Intel Core serie H di 11a generazione con scheda grafica fino alla GeForce Rtx 3060 la cui versione 5 Pro punta su schede grafiche Rtx A5000 o A3000 per ray tracing e editing in 8k e display 3k da 16″ certificato Pantone. E infine ConceptD 7 Ezel (da 2699 euro) il top di gamma con processore Intel Xeon W-11955m e scheda Nvidia A5000 / A3000.

“ConceptD è il nostro fiore all’occhiello, una categoria che stiamo iniziando a esplorare – ci ha riferito Diego Cavallari, Country Manager Acer Italia – ci stiamo muovendo come nel lato gaming in cui siamo partiti in sordina e siamo cresciuti fino a diventare leader di mercato. Strizziamo l’occhio a creatori di contenuti che utilizzano Windows con le peculiarità specifiche di ogni modello dallo schermo alla potenza di calcolo per gestire qualsiasi tipo di contenuto“.

I quattro nuovi Chromebook di Acer

(Foto: Acer)Quattro i nuovi Chromebook con Acer Chromebook 317 (da 399 euro) che è il primo da 17,3 pollici con display fhd e batteria da 10 ore. Il convertibile Chromebook Spin 713 (da 769 euro) è il primo Chromebook al mondo certificati con la piattaforma Intel Evo, montano una scocca in alluminio con certificazione mil-std 810h, un display da 13,5 pollici e audio Dts; con 30 minuti di ricarica si hanno 4 ore di autonomia. Infine, svelati anche i più semplici Chromebook 514 (da 549 euro) e Chromebook 314 (da 329 euro) entrambi da 14 pollici.

“Acer ha contribuito insieme a Google a sviluppare la categoria – ha commentato Cavallari – abbiamo notato che i Chromebook stanno seguendo il cammino del pc andando verso schermi di grandi dimensioni. Dall’essere un supporto di piccole dimensioni per la didattica, facilmente trasportabile, ora per un utente medio può facilmente sostituire il pc”.

Il notebook ecosostenibile Aspire Vero

(Foto: Acer)Spazio alla sostenibilità con l’annuncio di Acer di aver aderito all’iniziativa Re100 con l’impegno di raggiungere il 100% di utilizzo di energia rinnovabile entro l’anno 2035 (nel 2020 si è arrivati al 44%). Acer ha parlato della piattaforma Earthion (Earth + Mission) che prevede soluzioni che dall’uso di energia pulita passano al packaging, produzione, logistica e riciclo. Come simbolo dell’animo green c’è il notebook Acer Aspire Vero con plastica riciclata post-consumo per scocca e tasti della tastiera, zero vernice sul telaio, ma soprattutto è assemblato in modo semplice e facilmente riparabile. La scheda tecnica include processori Intel di 11a generazione e scheda grafica Irix Xe.

Le altre novità tra gaming e produttività

(Foto: Acer)La serie TravelMate P6 (da 999 euro) per i professionisti sempre in viaggio monta batterie matusalemme da 20 ore, la versione Travelmate Spin P6 (da 1199 euro) monta un display touch ribaltabile di 360 gradi ideale per presentazioni e aperto all’uso con la Acer Active Stylus. Il sottile e leggero Swift X (da 999 euro) è mosso dal processore Ryzen 5000 con architettura Zen 3 e scheda grafica GeForce Rtx 3050 Ti e monta un display luminoso da 14 pollici.

La linea gaming desktop toglie i veli da Predator Orion 3000 (da 949 euro) e Acer Nitro 50 (da 799 euro) con processori di 11a generazione o Amd Ryzen 5000 e le schede grafiche GeForce Rtx Serie 30. La linea gaming notebook accoglie i muscolosi Predator Triton 500 Se (da 1999 euro) e Predator Helios 500 (da 2499 euro) con display mini-led, gli ultimi processori Intel i9 di 11a generazione, Nvidia Gtx Serie 30, ventole di raffreddamento Acer AeroBlade 3D e codifica Dts:Xtm Ultra.

Infine, svelati anche tre monitor da gaming con la perla di Predator X38 S, con raggio di curvatura 2300r, gamma di colori dci-p3 fino al 98%, una classificazione delta E<2 e certificazione Vesa DisplayHdr 600, il prezzo è di 2199 euro.



The post Tutti i nuovi notebook e computer presentati da Acer appeared first on Wired.

Fonte: Wired