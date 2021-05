La ricarica wireless? Non ha prezzo

30 Maggio 2021 – 13:49

Un caricatore wireless comodo, elegante, raffinato, con livrea eccezionalmente luminosa: è fatto da 1,5 Kg d’oro 18 carati e costa 205 mila euro.

