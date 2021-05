WhatsApp ci ripensa: non bloccherà l’account di chi non ha accettato le nuove regole

29 Maggio 2021 – 11:29

Non accettare le nuove regole di WhatsApp non comporterà la limitazione né il blocco dell'account. È il dietrofront dell'applicazione di messaggistica di Zuckerberg, che nelle ultime ore ha spiegato di non voler prendere provvedimenti nei confronti degli utenti che non accetteranno la nuova politica di condivisione di alcuni dati con Facebook.



Fonte: Fanpage Tech