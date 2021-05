SpaceX completa il primo “guscio” di Starlink

29 Maggio 2021 – 13:49

SpaceX ha lanciato altri 60 satelliti, completando così il primo guscio della costellazione Starlink e portando la copertura all’80% del mondo.

