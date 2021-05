Prova a imitare un trend di TikTok ma prende fuoco: grave una 13enne

29 Maggio 2021 – 14:29

Una bambina di 13 anni è stata ricoverata in terapia intensiva dopo essersi data accidentalmente fuoco provando a riprodurre una challenge vista su TikTok, dove video simili hanno raccolto milioni di visualizzazioni e non presentano l’avviso della piattaforma che indica un contenuto pericoloso da non riprodurre.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech