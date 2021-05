La storia del treno sottomarino da 200 miliardi tra Cina e Stati Uniti

29 Maggio 2021 – 17:29

Il progetto immagina una tratta ad alta velocità basata che unisca i due Paesi partendo dalla Cina continentale per poi salire nella Russia orientale attraverso la Siberia e giungere fino allo stretto di Bering. Giunta a questo punto la linea dovrebbe inabissarsi per poi riemergere in Alaska, proseguire attraverso il Canada e tornare negli USA.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech