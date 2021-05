AmaZen: i dipendenti Amazon e la meditazione

29 Maggio 2021 – 10:49

Amazon installa nei propri centri delle cabine all’interno delle quale i dipendenti possono concedersi qualche minuto di relax e meditazione.

Fonte: Punto Informatico