WhatsApp ha fatto causa all’India, che vuole tracciare i messaggi dei suoi utenti

28 May 2021 – 15:17

Continuano gli attriti tra il governo indiano e i giganti della tecnologia. Questa volta le scintille si sono accese tra Nuova Delhi e WhatsApp: la piattaforma di proprietà di Facebook ha intentato causa al governo indiano nel tentativo di bloccare i nuovi regolamenti imposti alle app di messaggistica.

Le nuove regole volute da Nuova Delhi richiedono alle piattaforme di rintracciare il “primo mittente” dei messaggi inoltrati nelle conversazioni, violando così le protezioni imposte dalla crittografia. “Richiedere alle app di messaggistica di tracciare le chat è l’equivalente di chiederci di conservare un’impronta digitale di ogni singolo messaggio inviato su WhatsApp, il che romperebbe la crittografia end-to-end e fondamentalmente mina il diritto alla privacy delle persone”, ha commentato un portavoce di WhatsApp.

L’India, con oltre 530 milioni di utenti attivi, è il più grande mercato che WhatsApp ha, e pertanto la società ha deciso di unirsi alla società civile e agli esperti del settore per opporsi ai requisiti dettati dal governo indiano. La causa, intentata dal servizio di messaggistica di proprietà di Facebook presso l’Alta Corte di Delhi, mira a dichiarare illegali le nuove regole che sono entrate in vigore a partire dal 26 maggio.

Le Linee guida per gli intermediari e il Codice etico dei media digitali voluti dal governo indiano richiedono alle piattaforme con più di 5 milioni di utenti registrati in india di agire entro le 24 ore dalla segnalazione per rimuovere i contenuti sessualmente espliciti non consensuali e di nominare un addetto ai reclami in India, in modo che possa interagire direttamente con utenti e vittime. Sebbene le intenzioni della misura appaiano lodevoli, l’imposizione di queste regole è giudicato dai loro detrattori uno stratagemma applicato per scavalcare i sistemi di protezione degli utenti previsti dalle piattaforme che utilizzano la crittografia end-to-end.

Il governo indiano ha chiesto a WhatsApp di assegnare un hash alfanumerico a ogni messaggio inviato tramite la piattaforma o di taggare ogni messaggio con le informazioni del mittente originale in modo da consentire la tracciabilità senza indebolire la crittografia.

Entrambe le proposte per WhatsApp significherebbero violare la crittografia che protegge i messaggi da potenziali intercettatori (inclusi fornitori di telecomunicazioni, fornitori di servizi internet e persino WhatsApp stesso) e dalla possibilità di accedere alle chiavi crittografiche necessarie per decodificare il conversazione.

In risposta alla causa legale intentata da WhatsApp, il governo indiano ha affermato di essere impegnato per il diritto alla privacy dei cittadini, aggiungendo però che questo diritto è soggetto a “restrizioni ragionevoli” e che “nessun diritto fondamentale è assoluto”.

