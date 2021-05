Scheda Wi-Fi PCIe 300Mbps TP-Link a soli 13 euro

28 Maggio 2021 – 19:49

Se volete aggiungere la connessione Wi-Fi al vostro PC desktop, ma con una spesa minima, la TP-Link TL-WN881ND è la soluzione ideale.

The post Scheda Wi-Fi PCIe 300Mbps TP-Link a soli 13 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico