Lo stand per tablet che si appoggia sul petto

28 Maggio 2021 – 18:04

Finché si sta su scrivania, tavola o altre superficie piane il problema non si pone, poi però quando ci si distende su letto e divano le prospettive cambiano e godersi la visione di film, partita e ogni altro contenuto desiderato con un dispositivo mobile diventa scomodo e, a lungo andare, fonte di fastidio e dolori. Il rimedio efficace si chiama Tstand 2, supporto che fa della versatilità il tratto tipico grazie alla base reversibile, che si può ribaltare fino a 310 gradi. Lo stand è dotato di angoli regolabili per adeguarsi a ogni tipo di tablet e, in generale, a tutti i device con schermo da 7 a 12,9 pollici.

Quando si lavora basta posizionarlo sul piano interessato, poi quando ci si distende è sufficiente girarlo per fissare la base sul proprio petto e, superato l’impasse iniziale per un’innovazione un po’ spiazzante, godersi lo spettacolo (la clip sopra mostra come sia semplice e veloce far ruotare il supporto e adattarne la posizione all’occasione: letto, scrivania, divano, auto, aereo, su una panchina all’aperto).

Alla stabilità dello stand concorrono le molle, che bloccano la tavoletta inserita per evitare che cada all’improvviso. Chi pensa di aver scovato la soluzione al disagio da distensione, può prenotare Tstand 2 qui al costo di circa 60 euro, con spese di spedizione incluse e consegne in programma dal prossimo settembre.

The post Lo stand per tablet che si appoggia sul petto appeared first on Wired.

Fonte: Wired