L’auto più cara del mondo è una Rolls Royce da picnic

28 Maggio 2021 – 18:05

Si chiama Rolls Royce “Boat Tail” (coda di barca) la nuova auto ultra lusso della casa inglese che ha l’incredibile prezzo di 28 milioni di dollari (circa 22 milioni di euro). Realizzata dal reparto specializzato nelle vetture su misura denominato Rolls Royce Coachbuilding, che diventerà una parte integrante dell’offerta del marchio, potrebbe essere l’auto più costosa di sempre, facendo diventare “economiche” vetture come la Bugatti Centodieci.

Ne sono state realizzate solo tre, tutte completamente personalizzate sulla base delle richieste dei loro ricchi e capricciosi proprietari. Quella mostrata in apertura di articolo è la prima delle tre a essere realizzata, ed è stata commissionata da un cliente che ha fatto anche restaurare una Rolls Royce Boat Tail originale del 1932 in tempo per la consegna della nuova auto.

La Rolls Royce “Boat Tail” prende il nome da una serie di rare Rolls realizzate tra la fine degli anni ’20 e l’inizio degli anni ’30, che hanno un legame con l’ingegneria marittima. Il modello è strettamente imparentato con la one-off coupé Sweptail presentata a Villa d’Este (Cernobbio) nel 2017, che aveva un prezzo di 12,8 milioni di euro.

Sotto i pannelli di alluminio sagomati a mano è stata impiegata la piattaforma spaceframe in alluminio utilizzata anche sull’ultima limousine Phantom che misura circa 580 cm di lunghezza. Tutti i pannelli della carrozzeria sono completamente nuovi, così come i sottili fari a led e i fanali posteriori, sottili e incastonati nella coda. Spicca la riduzione estrema dei punti di accoppiamento tra i diversi lamierati. I carrozzieri della casa hanno infatti realizzato un accurato lavoro, cercando di rendere il più “fluida” possibile la vettura.

La particolarità di questa Rolls Royce Boat Tail è lo speciale allestimento presente all’interno del bagagliaio posteriore rivestito in legno a poro aperto con inserti in acciaio spazzolato. Il portellone incernierato al centro si apre ad ali di farfalla rivelando ciò che la Rolls chiama “hosting suite”. All’interno ci sono due frigoriferi e uno speciale set di posate e stoviglie di Christofle, Parigi. Completano l’opulento kit per un picnic da vero miliardario un paio di sgabelli in fibra di carbonio e un ombrellone che si estende dalla parte posteriore della vettura.

Gli interni richiamano il mondo nautico; la plancia è infatti realizzata in legno Caleidolegno color antracite. Sono poi presenti un orologio pBovet 1822 e una penna Montblanc realizzata specificatamente per essere abbinata alla Boat Tail.

Rolls Royce Boat TailLa casa inglese ha pensato anche agli inconvenienti del caso. Qualora durante il picnic, il tempo dovesse volgere al peggio e il fortunato possessore non ha con sé il tetto rigido, si può comunque riparare utilizzando la copertura che la Rolls Royce chiama “riparo statico transitorio”.

Sotto il lungo cofano c’è il familiare V12 biturbo da 6,75 litri della Phantom che sviluppa ben 563 CV.

The post L’auto più cara del mondo è una Rolls Royce da picnic appeared first on Wired.

Fonte: Wired