La strada del ddl Zan in Senato è ancora in salita

28 Maggio 2021 – 15:05

(foto: Getty Images)La strada del disegno di legge Zan è ancora in salita. E questo sebbene in Senato le audizioni ammesse per la discussione del testo per il contrasto all’omolesbobitransfobia, alla misoginia e all’abilismo siano state ridotte a 70, rispetto alle 170 ammesse inizialmente dal presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, in quota Lega. Il quale chiede che venga aperto un tavolo di confronto sul testo con le altre forze politiche.

L’obiettivo della proposta, che prende il nome dal primo firmatario, il deputato del Partito democratico Alessandro Zan, è di estendere la portata della normativa già esistente sui reati d’odio ad attacchi e discriminazioni per orientamento sessuale, genere e identità di genere verso la comunità lgbt+, le donne e le persone con disabilità.

Tuttavia, dalla sua approvazione alla Camera lo scorso novembre, il ddl Zan ha subito un continuo ostruzionismo da parte di Lega e Fratelli d’Italia. I lavori in commissione Giustizia al Senato sono cominciati solamente lo scorso 25 maggio e a seguito di una votazione straordinaria sul testo, avvenuta in commissione il 28 aprile, dopo che Ostellari aveva rinviato la calendarizzazione.

Nemmeno l’inizio dei lavori ha fermato il tentativo di rallentare la votazione. Da un lato c’è la lunga lista di audizioni, cioè le consultazioni con esperti, ammesse da Ostellari: 170. Tra queste quelli a esponenti religiosi o di associazioni palesemente contrarie ai diritti della comunità lgbt+. Ostellari è stato costretto a cedere e ridurre a 70 quelle in presenza, pur mantenendone altre 70 sotto forma di relazione scritta. A spingerlo a sfrondare le audizioni una lettera inviata dai capigruppo in Senato di Partito democratico, Movimento 5 stelle, Liberi e uguali e Movimento per le autonomie alla presidente di palazzo Madama, Elisabetta Casellati. “Il presidente della Commissione – si legge nell’appello riportato da Repubblica – ha adottato comportamenti palesemente ostruzionistici in aperta violazione del suo ruolo e delle sue funzioni di garanzia, impedendo il funzionamento della Commissione e l’inizio dell’esame del provvedimento per ben 4 mesi”.

L’appello è stato firmato da tutte le forze politiche che avevano portato all’approvazione del ddl Zan alla Camera durante il governo Conte 2, tranne Italia Viva. Manca la firma di Davide Faraone, capogruppo al Senato del partito di Matteo Renzi, che nelle ultime settimane ha cercato una mediazione con le destre proponendo alcune modifiche.

Italia Viva non è la sola ad aver lasciato dei margini di apertura al confronto sul testo (già approvato alla Camera). Anche dal Pd le senatrici Valeria Valente e Valeria Fedeli e i senatori Mino Taricco, Stefano Collina e Andrea Marcucci si sono più volte detti a favore di alcune modifiche, specie sulla questione dell’identità di genere. Al quotidiano cattolico Avvenire Marcucci ha detto di essere pronto a una trattativa con i partiti di destra per alcuni “miglioramenti chirurgici”. Una notizia che ha messo in allarme i sostenitori del ddl Zan, che temono un accordo al ribasso. Inoltre, in caso di cambiamenti, il ddl dovrebbe essere votato di nuovo alla Camera.

The post La strada del ddl Zan in Senato è ancora in salita appeared first on Wired.

Fonte: Wired