Il distributore automatico di cereali Kellogg’s

28 Maggio 2021 – 15:04

Foto: Kellogg’s Away from HomeKellogg’s ha lanciato Kellogg’s Bowl Bot: un distributore automatico, come quelli per snack e bevande, in grado di preparare e servire la colazione miscelando cereali e muesli con aggiunte varie tra cui frutta fresca, secca e gocce di cioccolato. Nato da una collaborazione con Chowbotics, si basa sulla stessa tecnologia dei Bowl Bot, i robot che preparano i bowl – le ciotole – con l’insalata.

Infatti gli utenti, attraverso un touchscreen o l’app dedicata, possono ordinare la colazione a base di latte o yogurt greco scegliendo tra 22 ingredienti differenti. Tuttavia il distributore propone anche alcune combinazioni già pronte come About Last Night, Valentine’s Day Vibes oppure Hawaii 5-0 che vedono mescolare chips di banana, cocco, fragole, mango e ananas con i cereali più gettonati del marchio come Coco Pops, Special K o Frosted Flakes.

Secondo quanto annunciato nel comunicato stampa ufficiale, il prezzo di partenza di una colazione è di 2,99 dollari – circa 2,50 euro – e varia a seconda degli ingredienti selezionati.

Al momento Kellogg’s Bowl Bot è disponibile solo negli Stati Uniti per gli studenti che frequentano la Florida State University e l’University of Wisconsin-Madison: non abbiamo ulteriori dettagli in merito al debutto del distributore nel continente europeo.

