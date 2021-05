HDD WD MyPassport for Mac 4TB al minimo storico

28 May 2021 – 19:39

Su Amazon uno dei migliori hard disk portatili del mercato, il Western Digital MyPassport For Mac 4TB, raggiunge il suo prezzo più basso.

The post HDD WD MyPassport for Mac 4TB al minimo storico appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico