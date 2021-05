Acer annuncia Predator Triton 500 SE e Helios 500

28 May 2021 – 10:43

Acer ha presentato i nuovi Predator Triton 500 SE e Helios 500 con schermo da 16 e 17,3 pollici, processori Intel e schede video NVIDIA RTX 30.

The post Acer annuncia Predator Triton 500 SE e Helios 500 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico