Una tortora protetta gli fa il nido sull’auto, il tiktoker proprietario non la può più usare

27 Maggio 2021 – 17:29

Un utente di TikTok si è trovato improvvisamente senza automobile per un motivo singolare: una tortora appartenente a una specie protetta ha fatto il nido sul cofano del veicolo che ora per legge non può più essere spostato. La storia è stata narrata sulla piattaforma di condivisione video e sta attirando l’attenzione di centinaia di migliaia di persone in poche ore.Continua a leggere



Un utente di TikTok si è trovato improvvisamente senza automobile per un motivo singolare: una tortora appartenente a una specie protetta ha fatto il nido sul cofano del veicolo che ora per legge non può più essere spostato. La storia è stata narrata sulla piattaforma di condivisione

Continua a leggere Un utente di TikTok si è trovato improvvisamente senza automobile per un motivo singolare: una tortora appartenente a una specie protetta ha fatto il nido sul cofano del veicolo che ora per legge non può più essere spostato. La storia è stata narrata sulla piattaforma di condivisione video e sta attirando l’attenzione di centinaia di migliaia di persone in poche ore.

Fonte: Fanpage Tech