Switch Gigabit ethernet TP-Link a meno di 15 euro

27 Maggio 2021 – 22:49

Disponibile su Amazon un comodo switch ethernet dotato di 5 porte RJ45 Gigabit LAN compatibile con connessioni in Fibra ideale per casa e ufficio.

