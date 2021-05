Questo hotel sembra uscito da Minecraft

27 May 2021 – 12:16

Una vista aerea del Beauty Crown Hotel ricorda da vicino nove enormi alberi del videogioco Minecraft. A volte la realtà supera la fantasia, o meglio la copia e la ripropone sotto gli occhi di turisti e appassionati.

Se nel videogioco, creato dal programmatore svedese Markus Persson e successivamente sviluppato dalla Mojang Studios dal 2011, si possono piazzare o distruggere blocchi (ossia i cubi che compongono i mondi in cui è ambientato il gioco), verosimilmente prenotare una camera nel complesso di questo hotel potrà ricordare da vicino l’esperienza di gioco.

Siamo lungo l’oceano Pacifico, nella città di Sanya, nella provincia di Hainan della Cina meridionale: l’hotel, ufficialmente inaugurato nel 2016, offre anche numerosi comfort e occasioni di relax, permettendo al visitatore di ritrovarsi in una sorta di realtà parallela fatta di colori, simmetrie e prospettive psichedeliche. Come in un videogioco.

The post Questo hotel sembra uscito da Minecraft appeared first on Wired.

Fonte: Wired