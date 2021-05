Le autorità francesi hanno smantellato un enorme mercato nero del dark web

27 Maggio 2021 – 18:04

Avviso della polizia francese mostrato dopo il sequestro di Le Monde Parallèle (immagine: Twitter)Le autorità francesi hanno sequestrato un importante snodo di attività illecite nel dark web, un mercato conosciuto col nome di Le Monde Parallèle. È la terza piattaforma francese che viene sequestrata dalla polizia francese dopo Black Hand, chiusa nel 2018, e French Deep Web Market, chiusa nel 2019.

La fine di Le Monde Parallèle è stata il risultato di una lunga operazione, durata diversi mesi e condotta dalla Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (Dnred). Il mercato nero sul dark web era piuttosto giovane poiché aveva iniziato la sua attività nei primi mesi del 2020. Qui i suoi venditori mettevano a disposizione degli acquirenti qualsiasi tipo di prodotto e servizio illegale inclusi dati di carte di credito rubate, droghe, documenti falsi e armi.

Come spesso accade, i cybercriminali che gestivano il mercato nero avevano messo a disposizione dei loro clienti anche un forum di supporto che, al pari del market, contava migliaia di utenti registrati al momento del sequestro.

Le forze dell’ordine francesi hanno arrestato due amministratori della piattaforma e sequestrato numerosi documenti falsi, carte di credito, bancomat e carte prepagate e diverse migliaia di euro in criptovaluta, oltre alle apparecchiature informatiche e ai dati in esse contenuti.

Il ministro dell’economia francese, Bruno Le Maire, si è congratulato con gli oltre 30 funzionari doganali (operativi, analisti e specialisti informatici) che hanno preso parte attivamente all’operazione. “Mettendo fine all’attività del sito Le Monde Parallèle, la dogana porta avanti l’impegno del governo a combattere tutte le forme di criminalità compresa la delinquenza informatica che danneggia i francesi e l’economia legale”, ha commentato Le Maire.



