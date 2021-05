La Pokémon Go Fest 2021 sarà anche un evento musicale

(Foto: Niantic)Ritorna puntuale l’appuntamento di metà estate con le festa del Pokémon Go Fest 2021 che quest’anno si terrà il 17 e 18 luglio con un evento che sarà anche musicale e che sarà aperto a tutti (con biglietti a prezzo fortemente scontato) dato che sarà virtuale. Come ormai da tradizione, ci saranno tante attività e occasioni uniche per i partecipanti. Vale la pena notare che lo sponsor ufficiale di quest’anno è Google Play, lo store per Android, ma naturalmente la partecipazione è aperta anche agli utenti con iPhone.

Pokémon Go compie il suo primo lustro e celebra questi cinque anni di grandi successi con una nuova festa estiva. Si possono acquistare online i biglietti, che passano da un prezzo di 14,99 dollari ovvero circa 12,50 euro a 5 dollari ossia 4 euro al cambio. Con un biglietto si può prendere pare a entrambe le giornate dell’evento e l’avatar riceverà una speciale tshirt omaggio.

Dalle ore 10 del 17 luglio prossimo scatterà la prima giornata con un differente habitat a rotazione per favorire la cattura dei Pokémon specifici come Scyther, Aipom, Froakie con Giungla, Skarmory, Shieldon, Hippopotas con Montagna del deserto, Dratini, Swablu, Alomomola con Spiaggia oceanica e Roggenrola, Stunfisk di Galar, Deino con Grotta. Torneranno anche le sfide a livello globale che coinvolgeranno tutti gli allenatori nel mondo.

I raid vedranno come protagonisti Hitmontop, Cranidos e Deino, oltre a Ponyta di Galar e Zigzagoon di Galar con costumi speciali. Tra gli altri mostriciattoli attesi ci sono quelli a carattere musicale come Chimecho, Kricketot, Audino e un Pikachu in costume speciale oltre che Whismur, Chimecho, Audino e Tympole in versione cromatica (shiny).

A proposito di musica, si potrà aiutare il professor Willow e i capisquadra a organizzare un concerto scegliendo alcuni dei Pokémon faranno parte festeggiamenti. Completando la ricerca speciale si incontrerà un Pokémon misterioso. Ha composto la colonna sonora dell’evento Junichi Masuda con svariate tracce di diversi stili.

Nel corso della seconda giornata si potranno godere di punti esperienza, ricerche e offerte speciali. Tra le chicche riservate ai partecipanti anche la possibilità di incontrare più facilmente altri nuovi Pokémon come Unown F. Ecco il sito ufficiale, si potranno acquistare i biglietti nello store dell’app.

