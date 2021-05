Garante Privacy, accordo con Fondazione Leonardo

27 Maggio 2021 – 16:49

Pasquale Stanzione, Presidente del Garante Privacy, e Luciano Violante, Presidente fondazione Leonardo, hanno firmato un protocollo di collaborazione.

