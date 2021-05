È morta Carla Fracci, la regina italiana della danza

27 May 2021 – 12:15

(Foto: Getty Images)Carla Fracci è morta oggi, 27 maggio, all’età di 84 anni, nella sua casa di Milano. Fra le ballerine più celebri e talentuose al mondo, era da tempo afflitta da un tumore rispetto al quale aveva tenuto il più stretto riserbo. Nata a Milano il 20 agosto 1936 con il nome di Carolina da una famiglia di umili origini, il suo talento fu precoce e chiarissimo, tanto che, dopo la Seconda guerra mondiale, furono gli amici del Circolo ricreativo in cui lavorava il padre a spingere la famiglia a supportarla nell’audizione alla Scala. Superato l’esame e dopo un primo periodo di difficoltà per l’ambiente rigido e severo che la circondava, Carla Fracci iniziò a bruciare le tappe di una carriera luminosissima: gli studi con Margot Fonteyn e Vera Volkova, il diploma nel 1954, danzatrice solista due anni dopo e, infine, prima ballerina nel 1958 appena ventiduenne.

Dalla fine dei ’50 in poi sono innumerevoli le sue esibizioni in tutto il mondo che le diedero l’occasione di calcare i palchi del London Festival Ballet, del Royal Ballet, dell’American Ballet Theatre e di molte altre prestigiose istituzioni. Ballò con i più grandi, da Rudolf Nureyev (“Danzare con lui era una sfida: eccentrico, competitivo ma di grandissima generosità”, disse poi) a Vladimir Vasiliev e Mikhail Baryshnikov; e si distinse soprattutto per le interpretazioni drammatiche e struggenti, prima fra tutte Giselle, ma anche Sylphide, Francesca da Rimini e Medea. In pochi anni divenne l’étoile italiana più famosa nel mondo, definita dal New York Times “la prima ballerina assoluta”, mentre di lei il poeta Eugenio Montale disse che era “un’eterna fanciulla danzante”, dedicandole poi la poesia La danzatrice stanca.

Sposata dal 1964 con Beppe Menegatti, aiutoregista di Luchino Visconti, Carla Fracci realizzò con lui numerosi spettacoli, spesso rinunciando al prestigio dei grandi palchi con l’intento di portare il balletto al grande pubblico. E ci riuscì, arrivando persino in televisione, molto prima degli esperimenti recenti di Roberto Bolle, per esempio nello spettacolo musicale del 1966 Scarpette rosa, ma anche in diversi show del sabato sera. Fu persino attrice di buon talento, partecipando allo sceneggiato Rai Verdi o al film Storia vera della signora delle Camelie di Mauro Bolognini.

Ritiratasi dalle scene, negli ultimi decenni ha diretto svariati corpi di ballo, come quelli del Teatro San Carlo di Napoli, dell’Arena di Verona e del Teatro dell’Opera di Roma, e ha sempre portato avanti la sua passione per l’insegnamento e la divulgazione della danza classica alle nuove generazioni. “Ho danzato nei tendoni, nelle chiese, nelle piazze. Volevo che questo mio lavoro non fosse d’élite, relegato alle scatole d’oro dei teatri d’opera”, ha dichiarato a un certo punto. “E anche quand’ero impegnata sulle scene più importanti del mondo sono sempre tornata in Italia per esibirmi nei posti più dimenticati e impensabili. A me piaceva così, e il pubblico mi ha sempre ripagato”.

The post È morta Carla Fracci, la regina italiana della danza appeared first on Wired.

Fonte: Wired