Atalanta, Napoli e le altre: tutte le squadre passate da Fifa a Pes (e viceversa)

(Foto: Konami)Quali sono le licenze esclusive di Fifa e quelle di Pes per il 2021? Facciamo il punto con tutte le squadre, i campionati e le competizioni internazionali che sono presenti soltanto su uno dei due titoli di simulazione calcistica sviluppati da Ea e Konami. In Italia ci sono team molto pesanti che si trovano soltanto su uno dei due videogiochi, l’ultimo accordo ha coinvolto l’Atalanta che è passata in esclusiva con Pes.

Le esclusive di Fifa

(Foto: Ea)L’approccio di Fifa è quello di concentrarsi sulla licenza delle competizioni concentrandosi soprattutto su quelle di maggior spicco come Champions League e l’Europa League marchiate Uefa, la sudamericana Libertadores della Conmebol oltre che i campionati come l’inglese Premier League per l’Inghilterra, Bundesliga per la Germania e la Liga spagnola.

Per le squadre, entrambe le milanesi sono esclusive dunque sia i campioni d’Italia dell’Inter sia il Milan, ci sono praticamente tutte le maggiori squadre spagnole come Real e Atletico Madrid,dunque Athletic Bilbao, Espanyol, Mallorca, Siviglia, Osasuna, Real Betis, Real Valladolid, Celta Vigo, Deportivo Alaves e Real Sociedad.

Inoltre, Fifa si concentra anche molto sul passato con le vecchie glorie che popolano la discussa modalità Fut.

Le esclusive di Pes

(Foto: Konami)Le esclusive di Pes, o meglio dire eFootball Pes 2021, sono più rivolte verso i club rispetto che ai campionati. Per la Serie A si annoverano la Juventus, dunque Roma, Lazio, Napoli e appunto l’ultimo colpo dell’Atalanta che è anche la squadra che è cresciuta di più negli ultimi anni, confermando stabilmente le posizioni di vertice nel campionato e la qualificazione alla Champions League.

Le esclusive internazionali vedono club come Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United e Arsenal che fanno parte dei club più strettamente legati alla franchigia assieme alla Juventus, dunque i tedeschi dello Shalke 04, gli scozzesi di Celtic e Glasgow Rangers, i russi dello Zenit San Pietroburgo e infine i vari team sudamericani come Corinthians, Flamengo, Sc International, Santos, Sao Paolo, Vasco Da Gama e Atletico Mineiro per il Brasile, i cileni dell’Universidad de Chile, gli argentini di Colo Colo, River Plate e Boca Juniors, i peruviani dell’Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario e Sport Boys.

Inoltre, si mantiene l’esclusiva di Euro 2020 che si giocherà a breve, slittato al 2021 per via del Covid-19.

