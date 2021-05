Acer Aspire Vero, notebook sostenibile

27 May 2021 – 19:08

Aspire Vero è il primo notebook sostenibile di Acer: il telaio e la tastiera sono stati realizzati utilizzando fino al 50% di plastica riciclata.

The post Acer Aspire Vero, notebook sostenibile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico