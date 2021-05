5 giochi da tavolo che ti fanno viaggiare nel tempo

I viaggi nel tempo sono uno dei capisaldi della fantascienza, in un sottogenere che abbonda di riflessioni sul destino e il libero arbitrio. Non sorprende che anche il mondo dei giochi di società abbia detto la sua sul tema, utilizzando spesso meccaniche uniche per simulare le alterazioni del passato e le ripercussioni sul futuro.

Ecco allora i 5 migliori giochi da tavolo dedicati al tema dei viaggi temporali, per chi non ha paura di affrontare paradossi, rompicapi e flussi canalizzatori.

1. Back to the future: dice through time

Un grande classico del cinema d’avventura arriva sui tavoli da gioco sfrecciando a bordo di una Delorean. In Dice through time, i giocatori sono accolti da una lettera scritta nientemeno che dal Doc Brown in persona. Il solito Biff, nelle sue incarnazioni presenti, passate e future, ha rubato una macchina del tempo e messo a pericolo il corretto flusso degli eventi, spostando qua e là degli oggetti in epoche e luoghi dove non dovrebbero trovarsi.

Starà ai giocatori, nei panni di Doc e Marty di quattro epoche diverse, fermare gli effetti a cascata dei temibili paradossi temporali. Il cuore del gioco è il grande tabellone che presenta i luoghi e i periodi storici resi famosi dalla trilogia di Ritorno al futuro: il “presente” del film, vale a dire il 1985; il futuro remoto, cioè il 2015; il vecchio west e ovviamente i mitici anni ’50.

Ogni giocatore deve tirare quattro dadi, i cui risultati corrispondono a diverse possibili azioni, come ad esempio muoversi nel tempo o nello spazio o piazzare un bel pugno sul muso di Biff. Bisognerà spendere saggiamente le azioni a disposizione per spostarsi nella casella giusta, risolvere gli eventi lì presenti (cosa che richiede l’allocazione di risultati specifici dei dadi) prima che causino dei paradossi, e infine raccogliere e rimettere a posto gli oggetti dispersi.

Il problema è che ad ogni turno gli eventi si moltiplicano, il contatore “Outtatime” si muove inesorabilmente verso il game over, e i giocatori non possono incrociarsi sulla stessa casella senza causare altri dannosi paradossi. Come uscirne? Grazie al sistema dei dadi ondulatori: ogni giocatore può infatti depositare un dado nella casella in cui si trova, per far sì che un giocatore, nello stesso luogo ma nel futuro, lo raccolga e lo metta a buon uso (gioco di Ken Franklin, Chris Leder, Kevin Rodgers. Edizioni Ravensburger, 2-4 giocatori, 45-60 minuti, 10+ anni, 44,90 euro).

Wired: un gioco perfetto per gli amanti dei film, pieno di citazioni e dove tutto è a tema: dal libretto d’istruzioni mascherato da manuale della Delorean al meccanismo dei dadi che viaggiano nel tempo.

Tired: il ruolo della (s)fortuna è determinante per la vittoria, e c’è sempre il rischio che un giocatore più esperto inizi a dettare strategie per tutti

2. Time stories: revolution

All’epoca della sua uscita, nel lontano 2015, Time Stories fece parlare di sé grazie al design accattivante e alla capacità di mescolare in modo innovativo narrazione, enigmi, combattimenti e prove da superare. Una grossa (e piuttosto costosa) scatola base offriva un’avventura da un paio d’ore, che si poteva poi espandere con moduli aggiuntivi, più economici e spesso anche più interessanti.

Recentemente, Time stories è tornato in una veste rivoluzionata e al passo con i tempi. Abbandonando l’idea delle espansioni, ora ogni episodio racconta un’avventura giocabile in modo a sé stante e in qualsiasi ordine. Il gioco è più snello e abbandona sia il goffo tabellone centrale, sia il sistema basato sui tiri dei dadi che poteva causare qualche frustrazione (sostituito con un più prevedibile mazzo di carte), sia l’idea di dover ripetere la stessa missione più volte per avere successo.

Resta però il concetto centrale che ha fatto la fortuna del predecessore. I giocatori interpretano i panni di viaggiatori nel tempo che devono indagare su misteri e catastrofi, svolgendo missioni ben precise. Con l’ausilio di una mappa si scelgono i luoghi da visitare, che vengono raffigurati sul tavolo tramite un diorama formato da una serie di carte illustrate. I giocatori devono scegliere quali carte girare per rivelare l’evento che si cela dietro di esse; ad esempio, in un panorama che raffigura una piramide, si potrà andare a sbirciare dietro il sarcofago, provare ad aprire una porta, o magari parlare con una guardia.

Il primo episodio, Il progetto Hadal, è ambientato in un futuro remoto in cui i giocatori devono esplorare una base sottomarina cercando l’antidoto per un’epidemia che sta mietendo milioni di vittime. Il modulo Experience fa da collante con episodi futuri permettendo di potenziare i personaggi tra un’avventura e un’altra (gioco di Kevin e Melissa Delp, Manuel Rozoy. Edizioni Asmodee, 1-4 giocatori, 180 min., 12+ anni, 29,90 euro).

Wired: il sistema di carte panoramiche permette di immergersi in altri tempi e altre dimensioni, con illustrazioni eccellenti che ricordano i migliori fumetti europei.

Tired: manca a volte qualche indizio per capire se un luogo celi un pericolo o un oggetto fondamentale per la missione, rendendo di fatto l’esplorazione obbligatoria e meno avvincente.

3. Undo

Viaggiare indietro nel tempo per cambiare gli eventi ed evitare una tragedia. Questo è il concetto alla base di Undo, una serie di giochi di carte che mutua alcuni elementi dalle fortunate escape room da tavolo per creare una serie di storie uniche.

Il meccanismo è comune ad ogni episodio ed è così semplice da non richiedere neanche un libretto delle istruzioni. Si dispongono sul tavolo una serie di carte a faccia in giù, ognuna delle quali indica un luogo e un momento nel tempo. Partendo dall’ora X, che è sempre quella della tragedia, i giocatori decidono dove e quando trasferirsi. A quel punto, con una serie di indizi limitati, potranno leggere cosa è accaduto e scegliere in che modo intervenire per cambiare il passato.

Le scelte giuste, da compiere grazie a un po’ di logica e buon senso, permetteranno di accumulare punti ed evitare la tragedia. Il tema molto ampio fa sì che ogni episodio nella serie abbia un tema e degli obiettivi unici: gli ultimi due titoli usciti, ad esempio, sono 600 secondi, in cui ci si muove nell’arco degli ultimi 10 minuti prima dell’esplosione di una bomba, in una scena d’azione che fa il verso a Die Hard, e Spedizione senza ritorno, dove invece bisogna salvare dei turisti improvvisati in Nepal spostandosi anche nell’arco di anni o decenni (giochi di Michael Falm e Lukas Zach. Edizioni Dv Giochi, 1-6 giocatori, 12+ anni, 60 minuti, 12,90 euro).

Wired: una serie di esperienze varie in cui bisogna discutere attivamente con gli altri per decidere la scelta migliore.

Tired: il comparto grafico è davvero al minimo, con la storia affidata esclusivamente ai testi.

4. Tre segreti. Crimini nel tempo

Chi si ricorda quei vecchi indovinelli dal sapore assurdo, cui si poteva trovare una soluzione solo ponendo una serie interminabile di domande con risposta “si/no/è irrilevante” alla sfinge di turno? Ecco, Tre segreti è esattamente così.

Un mazzo di 50 carte raffigura una serie di personaggi del passato, dai cavernicoli ai gangster del proibizionismo passando per i vichinghi, ciascuno con tre segreti da svelare. Sul retro di ogni carta vi è una minibiografia del personaggio in questione, tre indizi per aiutare i giocatori e le soluzioni dei misteri.

Un giocatore veste i panni del supercomputer Hal e ha accesso alle informazioni sul retro della carta; gli altri sono investigatori temporali che potranno rivolgergli domande a cui rispondere con un “sì”, un “no” o un “è irrilevante”.

L’obiettivo è indovinare tutti e tre i segreti esaminando attentamente gli elementi corrispondenti, evidenziati sulle illustrazioni con sprazzi di colore, entro un tempo limite di 5 minuti per indizio. C’è anche un’app dedicata che fa da timer e tiene traccia degli indizi elargiti (gioco di Martino Chiacchiera, Pierluca Zizzi. Edizioni Dv Giochi, 2-8 giocatori, 15 min., 14+ anni, 10,90 euro).

Wired: un party game spensierato da mettere in tasca e giocare ovunque con gli amici, con un ottimo rapporto prezzo/divertimento.

Tired: il tema dei viaggi temporali, qui, è a malapena una scusa; alcune carte personaggio hanno segreti un po’ improbabili.

5. Tragedy looper

Chi ha visto il film Primer sa bene che alcune storie di viaggi nel tempo possono essere complicate al punto da dare il mal di testa. Tragedy Looper ne è l’equivalente in formato board game: complicato ed ostico quando lo si approccia per la prima volta, a causa di un regolamento di non facile digestione. Ma chi persiste e lo affronta con la giusta preparazione è ricompensato con un’esperienza davvero unica.

Un’ambientazione in stile anime o manga (non a caso il game designer è il giapponese BakaFire), che si districa tra un liceo, un ospedale, una metropoli e un santuario, ospita un gioco di deduzione uno contro tutti in 10 scenari indipendenti. Un manipolo di 1-3 giocatori interpreta i panni dei protagonisti, individui bloccati in un ciclo temporale che li porta a rivivere gli stessi eventi più e più volte (in pieno stile Ricomincio da capo) nel tentativo di sventare la tragedia di turno. Il loro avversario è la mente suprema, un giocatore che conosce tutti i retroscena della partita e manipola eventi e personaggi per far sì che il male trionfi.

Al cuore del gioco c’è un meccanismo di carte azione che permettono ai protagonisti di muoversi e interagire con i vari personaggi dello scenario in corso, ad esempio bloccando il loro movimento per evitare che finiscano nei guai. Il bello del gioco è il modo in cui spiazza i poveri protagonisti, che all’inizio hanno ben pochi indizi di quello che stia succedendo e perché. Man mano che i cicli temporali si ripetono, però, gli attori della tragedia risulteranno evidenti, e sarà la mente suprema a trovarsi messa alle strette dagli investigatori (Edizioni Asmodee, 2-4 giocatori, 14+ anni, 120 minuti, 39,90 euro)

Wired: un gioco che premia la preparazione con un’esperienza deduttiva originale e soddisfacente.

Tired: il regolamento complesso e l’ambientazione in stile anime potrebbero dissuadere molti giocatori dal dargli una chance.





