Windows 10: l’aggiornamento KB5003214 in download

26 May 2021 – 16:34

Microsoft ha reso disponibile per il download il nuovo aggiornamento KB5003214 per le versioni 21H1, 20H2 e 2004 del sistema operativo Windows 10.

