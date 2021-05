Switch HDMI 3 dispositivi 4K e 3D a soli 11 euro

26 Maggio 2021 – 19:50

Amazon propone un ottimo switch HDMI 2.0 per tre dispositivi con segnale audio multicanale senza perdite e connettori placcati oro a soli 11 euro.

The post Switch HDMI 3 dispositivi 4K e 3D a soli 11 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico