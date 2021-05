Proiettore FHD Wi-Fi e Bluetooth: sconto di 117 euro

26 Maggio 2021 – 22:49

Amazon propone un interessante videoproiettore Full HD con Wi-Fi e Bluetooth integrati con uno sconto di quasi 120 euro sul prezzo di listino.

The post Proiettore FHD Wi-Fi e Bluetooth: sconto di 117 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico