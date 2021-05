Perché Il Divin Codino non riesce a raccontare davvero Roberto Baggio

26 Maggio 2021 – 15:04

Un rigore sparato alto. “Un errore che non avevo mai fatto in tutta la mia carriera”, ripeterà allo sfinimento Roberto Baggio negli anni a seguire. È da lì che parte il film, su Netflix dal 26 maggio, Il Divin Codino, sulla carriera calcistica di uno dei più bravi (e amati, come ricorda più volte il film e come mostra nell’epica scena finale) calciatori italiani. Il “nostro Maradona” viene raccontato dagli inizi, da quando è una promessa 17enne del calcio nelle fila del Lanerossi Vicenza. Con parecchi flashback che ci riportano indietro all’infanzia. Uno in particolare: estate 1970, in tv va in onda la finale dei Mondiali di calcio del Messico, la partita della sconfitta dell’Italia 4 a 1 contro il Brasile. Baggio ha tre anni e già sogna di fare il calciatore. “Quella sera mi hai detto: papà te lo vinco io il mondiale contro il Brasile”, gli ricorda a un certo punto suo padre per motivarlo dopo il primo di una lunga serie di infortuni al ginocchio. Una promessa (mai fatta?) che diventerà il suo mantra e l’obiettivo da inseguire.

La parte, non facile, di Baggio è toccata ad Andrea Arcangeli (mentre quella di Andreina, fidanzatina e poi moglie, del calciatore è interpretata dalla bravissima Valentina Bellè), 27 anni, visto di recente nella serie Romulus su Sky Atlantic. Alla regia c’è Letizia Lamartire (che ha esordito nel 2018 con il film Saremo giovani e bellissimi), mentre, a firmare soggetto e sceneggiatura, sono Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. Parecchio spazio, nel film, viene dato anche alla vita privata. La famiglia d’origine, 8 figli, un padre che voleva di fare il ciclista professionista e che ha scambiato quel sogno con i bisogni di casa. E Andreina, al fianco di Baggio sempre, anche nei lunghi periodi di separazione. Oltre, ovviamente, alla fede buddista, alla quale venne introdotto fin da giovanissimo dal titolare di un negozio di dischi e che, vale la pena di ricordare, allora era molto meno mainstream di oggi.

Quanto alla carriera, in meno di due ore, con qualche taglio qui e là, scorrono 22 anni di vita sul campo. Il pallone d’oro del 1993, il periodo da “disoccupato” (“mi accusano di non fare spogliatoio, la realtà è che metto in ombra gli allenatori”), la proposta rifiutata di andare a giocare in Giappone. E il ritorno al Brescia, nel 2000, con Carlo Mazzone, che gli costruisce intorno la squadra e lo riporta agli apici. Fino alla speranza di giocare un ultimo Mondiale, quello del 2022, con la nazionale di Giovanni Trapattoni che, come sappiamo tutti, non si realizzerà.

Ovviamente, parecchio spazio viene dato ai Mondiali del 1994, quelli persi nella finale contro il Brasile e del famoso rigore sbagliato di Baggio, sparato altissimo sopra la traversa. Allenatore degli Azzurri era Arrigo Sacchi che, ne Il Divin Codino, viene ritratto come un individuo detestabile (il film è chiaramente, raccontato dal punto di vista di Baggio, che ha dato la sua benedizione al progetto).

Quello dei biopic è un terreno di gioco pericoloso. C’è chi riesce nell’impresa di condensare una vita in due ore, chi scegli di raccontarne solo una parte per evitare il rischio di una panoramica che non va oltre la superficie. Una ricetta che funziona a prescindere non esiste. Il Divin Codino, nonostante gli sforzi, lascia insoddisfatti. Con la sensazione di aver rivisto quello che già si sapeva. Forse, sarebbe valsa la pena di farne una miniserie come per Speravo de morì prima (su Sky) dedicata a un’altra leggenda del calcio italiano: Francesco Totti.

The post Perché Il Divin Codino non riesce a raccontare davvero Roberto Baggio appeared first on Wired.

Fonte: Wired