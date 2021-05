Negli adolescenti il vaccino Moderna è efficace al 100% dopo due dosi

26 May 2021 – 11:23

(Foto: Spencer Davis on Unsplash)Per gli adolescenti statunitensi potrebbe essere presto disponibile anche il vaccino anti-Covid di Moderna. La farmaceutica ha rilasciato un comunicato stampa in cui afferma che dopo due dosi l’efficacia del vaccino è del 100% e che gli effetti collaterali non sono diversi da quelli manifestati dagli adulti. Con questi dati – si legge – prevede di richiedere alla Food and drug administration (Fda) l’autorizzazione all’uso di emergenza per i primi di giugno.

L’annuncio di Moderna fa riferimenti ai risultati dello studio TeenCove (non grandissimo) su 3.732 adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che sono stati divisi in due gruppi per stimare gli effetti del vaccino a mRna. Due terzi dei ragazzi sono stati assegnati in modo casuale al gruppo destinato a ricevere la vaccinazione, agli altri invece è stato somministrato un placebo.

L’obiettivo della sperimentazione era quello di verificare se nel gruppo dei vaccinati si sviluppassero forti reazioni immunitarie, in linea con quelle appurate per gli adulti: per i ricercatori che hanno effettuato i test è così.

Inoltre il vaccino è considerato sicuro, visto che gli effetti collaterali registrati non sono dissimili da quelli emersi per gli adulti e sono classificabili da lievi a moderati: dolore al braccio, mal di testa, affaticamento, mialgia, brividi.

Il calcolo dell’efficacia non era obiettivo primario del trial, riconoscono dall’azienda, che tuttavia riferisce di non aver riscontrato nessun caso di Covid-19 tra gli adolescenti vaccinati a distanza di 14 giorni dalla seconda dose, mentre nel gruppo di controllo ci sono stati 4 casi. Un’efficacia, insomma, del 100% nel prevenire la malattia.

Se invece si considera una sola somministrazione e si ricercano infezioni lievi, secondo la definizione dei Cdc, il tasso si attesta al 93%. “Particolarmente eccitante”, ha aggiunto l’amministratore delegato di Moderna Stephane Bancel, “è vedere che il vaccino può prevenire l’infezione da Sars-Cov-2”. Risultati positivi, che incoraggiano a presentare alla Fda e agli altri enti regolatori mondiali la richiesta all’uso di emergenza negli adolescenti già per i primi di giugno.

