La polizia indiana voleva recapitare un avviso di garanzia a Twitter (ma ha trovato chiuso)

26 Maggio 2021 – 18:05

(Photo by Sunil Ghosh/Hindustan Times via Getty Images)La polizia di Delhi ha visitato gli uffici indiani di Twitter nella capitale e a Gurugram, nello stato settentrionale dell’Haryana. In seguito a recenti attriti tra il governo di Nuova Delhi e il social network, le forze dell’ordine volevano consegnare un avviso di garanzia al managing director di Twitter India, colpevole di aver apposto etichette che definivano “media manipolati” i contenuti di un tweet di un membro del partito al governo. La sortita si è però risolta in un epic fail: i poliziotti hanno trovato gli uffici chiusi per via della pandemia.

Twitter aveva segnalato alcuni tweet fatti dal politico Sambit Patra, membro del partito Bjp, che fa parte della maggioranza in India. La piattaforma ha rispettato le sue regole interne contro la disinformazione segnalando che le immagini del cosiddetto Toolkit Covid, al centro di una lotta tra maggioranza e opposizione in India, postate da Patra erano state modificate digitalmente e, di conseguenza, contenevano informazioni false.

In ogni caso, i poliziotti, una volta giunti agli uffici di Twitter, si sono accorti che le sedi erano deserte poiché la compagnia aveva deciso già da tempo di chiuderle e di far lavorare da casa i suoi collaboratori. Come tantissime altre società, anche Twitter ha adottato, infatti, delle soluzioni di smart working per affrontare la pandemia.

La domanda sorge spontanea: perché la polizia non si è informata, o ha semplicemente inviato un’email a Twitter? Le forze dell’ordine hanno additato presunte risposte ambigue ricevute tramite posta elettronica da Twitter, che pare le abbiano costrette a prediligere la consegna a mano.

An action to serve a notice can be done through email and post or with multiple police personnel. When it is the latter will create a sense of threat that goes beyond ordinary legal compliance (which itself is doubtful). It is signalling & not to be trivialised. — Apar (@apar1984) May 24, 2021

La spiegazione più probabile, esposta da Apar, un avvocato indiano e membro di Internet Freedom Foundation, è che una notifica d’indagine consegnata da un drappello di poliziotti incute molto più timore rispetto a una consegnata via mail e, molto probabilmente, le forze dell’ordine indiane – o chi le ha mandate – contavano su questo fattore al limite della legalità per far passare il loro messaggio.

Twitter per il momento non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione circa la visita ai suoi uffici. Chiusi.



