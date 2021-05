Il cinema MGM nelle mani di Amazon: l’acquisizione

26 Maggio 2021 – 16:49

Il colosso dell’e-commerce e del cloud conferma le proprie ambizioni legate al mondo del cinema facendo propria Metro Goldwyn Mayer.

The post Il cinema MGM nelle mani di Amazon: l’acquisizione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico