In Senato iniziano i lavori sul ddl Zan ma la Lega ha richiesto 100 audizioni

25 Maggio 2021 – 15:05

(foto: Getty Images)Parte in Senato la discussione del disegno di legge Zan per il contrasto all’omolesbobitransfobia, alla misoginia e all’abilismo, ossia, rispettivamente, gli atteggiamenti discriminatori verso la comunità lgbt+, le donne e le persone con disabilità. I lavori iniziano in commissione Giustizia oggi alle 14.30. L’obiettivo della proposta è di estendere la portata della normativa già esistente sui reati d’odio ad attacchi e comportamenti dovuti all’orientamento sessuale, al genere e all’identità di genere, ma ci si aspetta l’ennesimo sbarramento da parte di Lega e Fratelli d’Italia.

La Lega vuole fermare il ddl prima che possa passare alla discussione in Aula. Per rallentare la calendarizzazione del ddl, già approvato alla Camera e presentato dal deputato del Partito democratico, Alessandro Zan, il Carroccio ha richiesto almeno un centinaio di audizioni, cioè consultazioni con esperti e associazioni prima di entrare nel merito della legge, tra cui anche un esponente dei vescovi e il governatore della Calabria, Antonino Spirlì. Lo stesso presidente della commissione Giustizia, nonché forte oppositore del ddl Zan, il leghista Andrea Ostellari ha promesso di ridurre il numero delle audizioni ma, riporta Repubblica, gli altri senatori ancora non sono al corrente né di quante saranno, né chi sarà presente.

Sempre Repubblica riporta le dichiarazioni del senatore del Partito democratico Franco Mirabelli, il quale ha spiegato che il Pd chiederà di votare subito il calendario dei lavori e di ottenere la massima trasparenza rispetto a chi verrà chiamato per le audizioni. “Mai visto che un presidente non garantisca a tutta la commissione di conoscere quali sono le audizioni”, ha detto. Mentre Italia viva, il partito di Matteo Renzi, ha provato a fungere da “mediatore”, proponendo un testo di legge alternativo, che però non è stato assolutamente considerato dal Pd o dal Movimento 5 Stelle, perché costringerebbe la norma a tornare alla Camera per l’approvazione.

The post In Senato iniziano i lavori sul ddl Zan ma la Lega ha richiesto 100 audizioni appeared first on Wired.

Fonte: Wired