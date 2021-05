Huawei vuole concentrarsi solo sullo sviluppo del software

25 Maggio 2021 – 15:04

Sarebbe lo sviluppo e la diffusione di software la possibile nuova rotta che Huawei potrebbe intraprendere per sfuggire dalla situazione di pericoloso stallo nella quale è precipitata dopo il ban dell’amministrazione Trump. Il sistema operativo proprietario HarmonyOs potrebbe dunque passare dall’essere semplicemente uno dei tanti progetti al diventare forse l’unica vera scialuppa di salvataggio verso orizzonti migliori.

La mannaia calata dal’ex-Presidente americano Trump sui rapporti commerciali tra Usa e Huawei ha dilaniato tutte le strategie del colosso cinese e non ci sono ancora prese di posizione definitive da parte del nuovo coinquilino della Casa Bianca, Joe Biden, sul futuro del bando, nonostante si siano già allentate le limitazioni su altri due grossi brand come Xiaomi e Tik Tok. Huawei ha anche venduto il brand Honor che ora è pronto a debuttare con una nuova serie di top di gamma con a bordo Android e i servizi di Google.

Reuters riporta di aver visionato un documento interno a firma dello stesso fondatore e ceo di Huawei, Ren Zhengfei, in cui si fa un esplicito riferimento alla necessità di concentrare gli sforzi verso la dimensione del software come unico modo per liberarsi delle limitazioni e del controllo imposto dal governo americano. In questo momento a poco servirebbe accumulare componenti e chip per una successiva ripresa della produzione di massa, con il rischio di trovarsi con una riserva presto obsoleta, aggravata anche dall’impossibilità di utilizzare i servizi e le app di Google.

Al contrario, focalizzarsi sul software potrebbe dare la giusta indipendenza e autonomia a Huawei per ritornare a pieno regime in una nuova veste. Due i progetti sugli scudi ovvero la piattaforma cloud di intelligenza artificiale MindSpore e soprattutto l’ambizioso sistema operativo HarmonyOs nato per essere in grado di gestire un grande pacchetto di diversi dispositivi, inclusi naturalmente gli smartphone.

A rafforzare le ipotesi riportate da Reuters c’è un evento annunciato proprio nelle scorse ore da Huawei sui propri canali WeChat e Weibo con un evento su HarmonyOs per il prossimo 2 giugno con promessa di grosse novità.

