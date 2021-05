EcoRating: quanto sono sostenibili gli smartphone?

25 Maggio 2021 – 19:50

Un consorzio di operatori giudicherà i dispositivi mobile in vendita attraverso un punteggio di Eco Rating che premia riciclabilità e riparabilità.

The post EcoRating: quanto sono sostenibili gli smartphone? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico