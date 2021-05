Build 2021: l’onda digitale e gli sviluppatori

25 Maggio 2021 – 19:49

Nelle parole del CEO, la volontà di far leva su quanto appreso nell’ultimo difficile anno per guardare avanti in un’ottica di sviluppo sostenibile.

The post Build 2021: l’onda digitale e gli sviluppatori appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico