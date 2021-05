Voli cancellati: multa di 4,2 milioni a Ryanair

24 Maggio 2021 – 16:49

Ryanair ha ricevuto una multa di 4,2 milioni di euro per due pratiche commerciali scorrette: mancato rimborso dei voli e pubblicità ingannevole.

