Torna la Casa di carta, prima a settembre e poi a dicembre

24 Maggio 2021 – 18:04

La posta in gioco è diventata sempre più alta e ormai la battaglia si è trasformata in una vera e propria guerra: è quello che svela la nuova clip de La casa di carta, diffuso in queste ore da Netflix per annunciare la data degli episodi finali della serie, che terminerà appunto con l’imminente quinta stagione, divisa però in due parti. Un primo ciclo di cinque episodi, infatti, debutterà sulla piattaforma di streaming il 3 settembre, mentre gli altri cinque – e questa volta davvero conclusivi – arriveranno tre mesi dopo, il 3 dicembre.

Insomma, gli spettatori dell’amatissima produzione spagnola dovranno attendere un po’ per assistere all’epilogo definitivo delle avventure che riguardano i ladri dai grandi ideali e dalle tute rosse. Non mancheranno sconvolgimenti fino all’ultimo minuto, come lascia intendere una scena simbolica: la maschera della banda che viene calpestata e distrutta da uno stivale. Come sappiamo, il gruppo de La casa di carta è rinchiuso nella Banca di Spagna da oltre 100 ore ed è rimasto senza una guida dopo che il Professore è stato catturato da Sierra. L’arrivo dell’esercito, poi, li metterà di fronte alla più grande sfida mai affrontata prima.

“Quando abbiamo cominciato a scrivere la parte 5, nel bel mezzo della pandemia, abbiamo capito che avremmo dovuto stravolgere le aspettative del classico formato da dieci episodi e siamo ricorsi a tutti gli strumenti a nostra disposizione per creare la sensazione di un finale di stagione o di un finale di serie già nel volume 1”, ha dichiarato il creatore della serie Álex Pina, facendo intendere che già alla quinta puntata di questa ultima stagione ci potrà essere una specie di conclusione che però sarà ulteriormente sovvertita. “Abbiamo scelto di usare un approccio estremamente aggressivo, che mettesse la banda alle strette. Nel volume 2 ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente al punto da cui sono partiti”. La curiosità è ovviamente al massimo, ma per sapere come tutto andrà a finire c’è da portare pazienza almeno fino a dopo l’estate.

