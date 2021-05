Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 per notebook 4G

24 Maggio 2021 – 19:50

Qualcomm ha svelato lo Snapdragon 7c Gen 2 con modem LTE integrato per notebook e Chromebook economici “always on, always connected”.

The post Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 per notebook 4G appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico