Telespazio guiderà l’essere umano sulla Luna

23 May 2021 – 13:00

Telespazio parteciperà ad una iniziativa dell’ESA per lo sviluppo di tecnologie di comunicazione e navigazione sulla Luna per le future missioni.

