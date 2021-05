Snap compra WaveOptics per 500 milioni di dollari

23 May 2021 – 10:30

Snap ha confermato l’acquisizione di WaveOptics, l’azienda che ha realizzato i due display a guida d’onda dei nuovi Spectacles con realtà aumentata.

