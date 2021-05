Certificato verde: accordo raggiunto, ma fragile

23 May 2021 – 10:00

L’accordo raggiunto in settimana sul Certificato Verde è frutto di compromessi e della volontà di arrivare comunque subito ad una definizione.

The post Certificato verde: accordo raggiunto, ma fragile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico