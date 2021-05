Amazon, ecco l’Innovation Hub di Vercelli

23 Maggio 2021 – 10:49

Amazon ha annunciato l’apertura di un Innovation Lab a Vercelli, ove sarà portato avanti un processo di sviluppo basato sull’automazione robotica.

The post Amazon, ecco l’Innovation Hub di Vercelli appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico