VIPER, il rover che cercherà acqua sulla Luna

22 Maggio 2021 – 13:50

La NASA ha comunicato che il rover VIPER verrà inviato sulla Luna entro il 2023 per cercare acqua ghiacciata all’interno dei crateri del Polo Sud.

