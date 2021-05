Twitch ha creato una sezione per le dirette in costume da bagno dall’idromassaggio

22 May 2021 – 10:47

Continua a leggere Nelle scorse ore sulla piattaforma è apparsa una nuova sezione chiamata Pools, Hot Tubs, and Beaches che raccoglierà tutti i video di questa categoria, mentre in un intervento pubblicato sul blog del portale è stato spiegato come verrà gestita la questione delle sponsorizzazioni legate a questi contenuti.

Fonte: Fanpage Tech