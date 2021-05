Torino, Uber è sia Taxi che Black

22 Maggio 2021 – 13:50

Torino è la prima città d’Italia a poter godere al tempo stesso dei servizi Uber Taxi e Uber Black: vi si può accedere tramite l’app ufficiale Uber.

The post Torino, Uber è sia Taxi che Black appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico