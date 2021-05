Segnali WiFi per alimentare piccoli dispositivi

22 Maggio 2021 – 13:49

Un team di ricercatori ha sviluppato una tecnologia che permette di convertire in energia i segnali WiFi con frequenza di 2,4 GHz.

The post Segnali WiFi per alimentare piccoli dispositivi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico