La nuova Papamobile sarà elettrica: la svolta green del Papa

22 Maggio 2021 – 14:29

L’annuncio del nuovo veicolo elettrico è stato dato dall’azienda produttrice. Il veicolo alimentato a batterie rappresenterà un modo per Bergoglio di distanziarsi ancora di più dall’utilizzo intensivo di combustibili fossili per i suoi spostamenti, esattamente come predicato recentemente anche dallo stesso Papa sui suoi canali social.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech